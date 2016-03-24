Вдень бойовики найбільше обстрілювали позиції сил АТО на донецькому напрямку

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook. «Впродовж сьогоднішнього дня російсько-терористичні війська дещо збільшили свою активність. Бойовики 18 разів відкривали вогонь по українським позиціям», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗ'явилося відео запеклого нічного бою у промзоні Авдіївки

Зазначається, що найбільше обстрілів загарбники здійснили по наших позиціях на Донецькому напрямку. В районах населених пунктів шахта Бутівка, Опитне, Майорська та Зайцеве ворог застосував для обстрілів гранатомети та стрілецьку зброю.

По опорних пунктах сил АТО біля Луганського, противник відкрив вогонь з мінометів 120 калібру та випустив при цьому 15 мін. А по захисниках Авдіївки проросійські найманці відкривали вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

«Попри Мінські домовленості, поблизу Ясинуватської розв’язки, бойовики не пропустили представників ОБСЄ, які здійснювали інспекційну перевірку в заданому районі, що свідчить про приховування озброєння великого калібру та військової техніки», - повідомляють у штабі.

Також на Маріупольському напрямку теж було неспокійно. В бік українських воїнів, що несуть службу неподалік Мар’їнки противник 6 разів використовував вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також по нашим захисникам в цьому районі «працював» ворожий снайпер.

Протягом дня вогонь у відповідь військовослужбовцями Збройних сил України не відкривався. Підрозділи сил АТО надійно утримують позиції та повністю контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності.