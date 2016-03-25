РФ провела раптову перевірку боєздатності ВДВ за участю підрозділів, дислокованих у Криму – розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"22-24 березня проведено раптову перевірку боєготовності повітряно-десантних військ та командно-штабне тренування Південного військового округу Росії. Залучались також частини та підрозділи, які дислоковані на території Кримського півострова. Всього у навчаннях брали участь близько 30 тис. військовослужбовців ЗС РФ, 3,5 тис. бойових одиниць техніки та понад 100 літаків і вертольотів", - сказав він.

За словами Скібіцького, з метою контролю рівня готовності окупаційних військ на території Криму 22 березня у Севастополі перебував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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"Під час перевірки ЗС Росії відпрацьовуються питання застосування ударних груп за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації", - сказав він.

Як зазначив Скібіцький, з початком виведення бойової авіації та підрозділів спеціального призначення РФ з території Сирії значно зростає загроза їхнього можливого застосування на Донбасі.

Представник розвідки також зауважив, що тривають заходи бойової підготовки з’єднаних частин російських 1 та 2 армійських корпусів, противник відпрацьовує питання ведення наступальних дій, у тому числі з форсуванням водних перешкод.