Російське командування визнало участь військ РФ у наземній операції в Сирії

Про це розповів командувач угрупування РФ у Сирії генерал-полковник Олександр Дворніков, передає "Российская газета".

"Вони виконують дорозвідку об'єктів для ударів російської авіації, займаються наведенням літаків на цілі у віддалених районах, вирішують інші спеціальні завдання", - розповів Дворніков.

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При цьому він нагадав, що в Сирії виконують різні завдання й аналогічні підрозділи збройних сил США, інших держав коаліції.

"Наші військові радники працювали і працюють на всіх рівнях, в тому числі на тактичному. Ці офіцери надають допомогу сирійським колегам у плануванні і веденні бойових дій проти терористів, а також в освоєнні російської військової техніки", - підсумував командувач угрупування РФ у Сирії.

Нагадаємо, раніше в Кремлі неодноразово запевняли, що Росія не буде проводити наземну операцію в Сирії. "Президент Путін неодноразово заявляв про те, що Росія буде обмежуватися тільки військово-повітряною компонентою і що про сухопутну операцію не йдеться", - зазначав Пєсков.