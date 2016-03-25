Розвідка назвала ім'я російського генерала, який керує "ракетними військами" на Донбасі (фото)

13:21, 25 березня 2016
Війна
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Українська розвідка встановила, що за бойове застосування ракетних військ на окупованих територіях Донбасу та за обстріли підрозділів ЗСУ та мирного населення безпосередньо відповідає генерал-майор збройних сил РФ Степан Ярощук.

REUTERS

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки міністерства оборони України.

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"Встановлено, що на посаді "начальника ракетних військ і артилерії Південного військового округу (Ростов-на-Дону, Росія) ЗС РФ" перебуває генерал-майор ЗС РФ Ярощук Степан Степанович… З початком військової агресії Росії проти України генерал-майор ЗС РФ С.Ярощук безпосередньо відповідає за бойове застосування ракетних військ та артилерії на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також за обстріли підрозділів Збройних сил України, мирного населення та об’єктів інфраструктури з території Росії", - повідомляє розвідка.

Також зазначається, що для виконання злочинних наказів воєнно-політичного керівництва Росії генерал Ярощук регулярно незаконно перетинає російсько-український кордон.

gur.mil.gov.ua

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