Розвідка назвала ім'я російського генерала, який керує "ракетними військами" на Донбасі (фото)
Українська розвідка встановила, що за бойове застосування ракетних військ на окупованих територіях Донбасу та за обстріли підрозділів ЗСУ та мирного населення безпосередньо відповідає генерал-майор збройних сил РФ Степан Ярощук.
Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки міністерства оборони України.
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"Встановлено, що на посаді "начальника ракетних військ і артилерії Південного військового округу (Ростов-на-Дону, Росія) ЗС РФ" перебуває генерал-майор ЗС РФ Ярощук Степан Степанович… З початком військової агресії Росії проти України генерал-майор ЗС РФ С.Ярощук безпосередньо відповідає за бойове застосування ракетних військ та артилерії на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також за обстріли підрозділів Збройних сил України, мирного населення та об’єктів інфраструктури з території Росії", - повідомляє розвідка.
Також зазначається, що для виконання злочинних наказів воєнно-політичного керівництва Росії генерал Ярощук регулярно незаконно перетинає російсько-український кордон.