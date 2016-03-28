Бойовики намагаються утворити черговий "котел": цього разу - в Авдіївській промзоні (відео)

Бойовики намагаються перерізати її, загнати українських військових у пастку, у міні-котел, передає ТСН.

Проте відступати з промзони зараз просто неможливо, бо так для бойовиків відкриється прямий шлях до центру Авдіївки.

Зазначається, що Мінські угоди наразі зупинили Україну на межі авдіївської промзони. Проте бойовикам важливо переконати Москву в тому, що українці підуть далі. Тоді, ймовірно, Росія, як в Іловайску або під Дебальцевим, введе регулярні війська і розпочне широкомасштабну війну. Це єдиний порятунок ватажків так званої "ДНР" від правосуддя.

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"Те, що вони не візьмуть, мабуть, вони вже зрозуміли. І вони будуть руйнувати будинки, щоб ми не мали, де зачепитися", - розповів боєць розвідки 58-ї бригади "Грек".

Взагалі операція у промзоні починалася дуже тихо. "Ми зайшли спокійно, без єдиного пострілу. Зайняли оборону і обладнали усе", - розповів головний сержант розвідувальної роти "Лакі".

Першою у промзону увійшла розвідрота 58-ї бригади. Разом з нею - відчайдухи з інших, поки що засекречених, підрозділів. "Вони не могли зрозуміти: як це була територія під ними, і ось увійшли українські Збройні сили, і вони не можуть там вільно гуляти", - розповів "Архангел".

Лише за добу бойовики збагнули, що проґавили промзону. "Зрозуміли, що не можуть відбити цю територію, і, можливо, вони трохи бояться, що ми підемо в наступ", - каже "Старшина".

Взяти промзону майже неможливо, але противник не заспокоюється. Позбавити українців мобільності, завдання, яке зробило бойовиків занадто винахідливими. З протитанкових мін та танкових снарядів вони закладють пастки для військових.