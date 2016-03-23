Військові медики озвучили кількість поранених у запеклих боях за промзону Авдіївки
Лише в донецькому секторі АТО за добу поранено вісім українських вояків.
Так дані наводять військові медики на передовій, передає ТСН.
Здебільшого поранені з промзони під Авдіївкою, де напередодні бойовики активізувалися та забезпечили пекельний вечір оборонцям української землі.
Внаслідок боїв і обстрілів поранення отримали шість військових. Ще двоє бійців були поранені в Пісках. Травми – середньої тяжкості, є й важкі. Бійців після надання необхідної першої допомоги відправили до шпиталю у Дніпропетровськ.
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"Осколки – це переважно кінцівки тулуба, обличчя, дрібні осколки. Життю хлопців нічого не загрожує", - розповів черговий хірург Володимир Ковтуняк.
Раніше УНІАН повідомляв, що на Донбасі у районі промислової зони Авдіївки бойовики почали активний наступ на позиції бійців АТО.
Згодом з'явилося відео запеклого нічного бою у промзоні Авдіївки.
Ночной бой на авдеевской промзоне
Сегодня ночью авдеевская промзона оказалась в оперативном окружении500 м грунтовки, связывающей город и промзону простреливали 152 мм гаубицы. В лесочке, что по бокам - шастали дрг. Проход для резерва был затруднен. Обстрел украинских позиций велся со всех сторон. Работал танк, 120-ые минометы, 152 мм гаубицы, АГС, СПГ, РПГ. Одна из позиций, в районе дач была окружена боевиками. Огневой контакт с противником шел на расстоянии нескольких метров. Чтобы отбить атаку - бойцы вызвали огонь на себя. Вот короткое видео для тех, кто все еще не верит, что в его стране идет война. Полная версия - позднее.Проект «Повернись живим»Приват: 5457 0822 3299 9685 Дейнега ВіталійВсі реквізити і контакти тут: https://goo.gl/FX2wYgОпубликовано Повернись живим 23 марта 2016 г.