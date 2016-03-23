Військові медики озвучили кількість поранених у запеклих боях за промзону Авдіївки

Так дані наводять військові медики на передовій, передає ТСН.

Здебільшого поранені з промзони під Авдіївкою, де напередодні бойовики активізувалися та забезпечили пекельний вечір оборонцям української землі.

Внаслідок боїв і обстрілів поранення отримали шість військових. Ще двоє бійців були поранені в Пісках. Травми – середньої тяжкості, є й важкі. Бійців після надання необхідної першої допомоги відправили до шпиталю у Дніпропетровськ.

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"Осколки – це переважно кінцівки тулуба, обличчя, дрібні осколки. Життю хлопців нічого не загрожує", - розповів черговий хірург Володимир Ковтуняк.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донбасі у районі промислової зони Авдіївки бойовики почали активний наступ на позиції бійців АТО.

Згодом з'явилося відео запеклого нічного бою у промзоні Авдіївки.