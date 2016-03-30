У Макіївці бойовики "ДНР" почали масштабну операцію з пошуку "українських диверсантів"
У Макіївці за підозрою в участі в міфічних розвідгрупах українських військ заарештовано 10 місцевих жителів.
Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".
За оперативними даними групи, у Макіївці "МГБ ДНР" почав масштабну операцію з пошуку і знешкодження (цитата з орієнтування) "замаскованих диверсійних груп" українських військ. На сьогодні за підозрою в участі в цих міфічних розвідгрупах арештовано до 10 місцевих жителів.
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"Крім того, за наказом штабу "1-го АК ДНР", перекидання особового складу, техніки і озброєнь у район Горлівки і Ясинуватої, яке відбувається через район Макіївки, має здійснюватися лише в обхід цього населеного пункту", - повідомляє "ІС".
Також розформована в Макіївці база батальйону "Сомалі" вивозиться вантажівками на південний напрямок.