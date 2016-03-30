На передову в зоні АТО прибули військові з Іваново, Костроми і Воронежа - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«Противник продовжує провокаційні дії та заходи з посилення передових підрозділів на Слов’янському і Донецькому напрямках», - сказано в повідомленні.

Найбільша активність зберігається в районах Зайцевого та промислової зони Авдіївки, де здійснюються інтенсивні обстріли позицій сил АТО, у тому числі із застосуванням 152-міліметрових артилерійських систем, 82- та 120-міліметрових мінометів.

Крім того, проводиться посилення та ротація підрозділів 1 АК (Донецьк) ЗС РФ на передових позиціях. Зокрема до Ясинуватої з Воронежа прибув підрозділ 128-го спеціального моторизованого полку внутрішніх військ МВС РФ; до західної околиці Донецька прибули три вантажівки з особовим складом 100-ї окремої мотострілецької бригади; з Макіївки в напрямку Донецька перекинуто дві інженерні машини розгородження; у районах Донецька та Ясинуватої зафіксовано діяльність підрозділів зі складу окремої роти радіоелектронної боротьби.

У розвідці додали, що з метою викриття системи вогню та уточнення оборонних порядків підрозділів сил АТО активно застосовуються диверсійно-розвідувальні групи.

До районів Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького вийшли три диверсійно-розвідувальні групи зі складу 331-го парашутно-десантного полку (Кострома) 98-ї повітряно-десантної бригади (Іваново) повітряно-десантних військ ЗС РФ.