Очевидних ознак підготовки бойовиками широкомасштабного наступу в зоні АТО немає - розвідка

Разом з цим, на окремих напрямках бойовики готуються до активних бойових дій, заявив в ефірі 5 каналу представник Головного розвідувального управління Міністерства оборони Вадим Скібіцький. "Поки що очевидних ознак широкомасштабного наступу немає, але є підготовка для активних бойових дій на окремих напрямках", - заявив він.

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"Перше – це посилення артилерійських підрозділів на передових позиціях, посилення цих передових позицій за рахунок перекидання бронетехніки – особливо з Донецька, Макіївки, Горлівки, Маріупольський напрямок. Майже на всіх критичних напрямках іде посилення", - наголосив він.

Крім цього, Вадим Скібіцький зазначив, що військово-політичне керівництво країн Західної Європи володіє повною інформацією щодо дій російсько-терористичних військ на Сході України.

"Ми активно співпрацюємо з розвідками країн-партнерів, і це, в принципі, визначено Стратегією національної безпеки як одне із завдань розвідувальних органів – це встановлення такого рівня довіри із партнерськими спецслужбами, щоб ця робота була дієвою", - зазначив Вадим Скібіцький.

"Військово-політичне керівництво країн Західної Європи володіє інформацією, як діють перший і другий армійські корпуси, як влаштована система управління і контролю з Південного військового округу ЗС РФ на нашій території, і саме чому ці два армійські корпуси є корпусами російських окупаційних військ", – наголосив він.