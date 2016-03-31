На Донбасі загинув український військовий "Годзила" (фото)
13:16, 31 березня 2016Війна
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У Зайцевому Донецької області під час мінометного обстрілу загинув боєць АТО з Києва Дмитро Годзенко "Годзила".
Український військовий загинув у зоні АТО / Фото УНІАН
Про це у Facebook повідомила волонтер Ольга Решетилова.
"Годзенко Дмитро Олександрович, 17 окремий мотопіхотний батальйон. Киянин. Загинув 31 березня близько 6 ранку під час мінометного обстрілу", - йдеться в її повідомленні.
Як же так...Більше року війни... Викарабкатися після поранення... Поховати товаришів...І за кілька днів до...Спи спо...Опубліковано Ольги Решетилової30 березня 2016 р.
Нагадаємо, 30 березня повідомлялося, що протягом минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, четверо отримали поранення.
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