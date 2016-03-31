На Донбасі загинув український військовий "Годзила" (фото)

Про це у Facebook повідомила волонтер Ольга Решетилова.

"Годзенко Дмитро Олександрович, 17 окремий мотопіхотний батальйон. Киянин. Загинув 31 березня близько 6 ранку під час мінометного обстрілу", - йдеться в її повідомленні.

Як же так...Більше року війни... Викарабкатися після поранення... Поховати товаришів...І за кілька днів до...Спи спо... Опубліковано Ольги Решетилової30 березня 2016 р.

Нагадаємо, 30 березня повідомлялося, що протягом минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, четверо отримали поранення.