За добу в зоні АТО поранено 4 військовослужбовців
13:07, 30 березня 2016Війна
155 0
Упродовж минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, четверо зазнали поранень.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожБойовики з мінометів обстріляли низку позицій сил АТО, а також житлові будинки
"Минулої доби обійшлося без втрат - жоден воїн не загинув, але четверо бійців отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.
Також він зазначив, що вчора в Луганській області у населених пунктах Троїцьке та Олександрівка на встановлених бойовиками розтяжках підірвалися та загинули двоє цивільних осіб.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранено шість українських військових, ще один загинув у ДТП.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter