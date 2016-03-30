За добу в зоні АТО поранено 4 військовослужбовців

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Минулої доби обійшлося без втрат - жоден воїн не загинув, але четверо бійців отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.

Також він зазначив, що вчора в Луганській області у населених пунктах Троїцьке та Олександрівка на встановлених бойовиками розтяжках підірвалися та загинули двоє цивільних осіб.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранено шість українських військових, ще один загинув у ДТП.