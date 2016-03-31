Оприлюднено відео наслідків масованого обстрілу Зайцевого

Відео наслідків масованого обстрілу Зайцевого оприлюднило Військове телебачення України.

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"Внаслідок сьогоднішнього ранкового масованого обстрілу із окупованих бойовиками Гольмівського та південного Зайцевого із застосуванням артилерійських систем калібра 152 мм та 122 мм і мінометів калібра 120 мм і 82 мм одну будівлю зруйновано вщент, а ще декілька зазнали значних пошкоджень. Підтвердженням того, що НЗФ застосовували озброєння великого калібру є численні свіжі воронки на приватних садибах місцевих мешканців глибиною від одного до півтора метра та у діаметрі від 2 до 4 метрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що докази застосування бойовиками озброєння калібром, яке давно мало б бути відведено на встановлені відстані, визначеним порядком буде передано представникам СММ ОБСЄ.