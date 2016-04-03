У "ДНР" заявляють про виявлення в районі Дебальцевого поховання українських військових

Як передає Nbnews, про це повідомив російським журналістам у неділю представник "міноборони "ДНР".

"У районі Дебальцевого виявлено поховання українських військовослужбовців, там більш як десяток тіл. Сьогодні проводитиметься ексгумація з подальшою відправкою в морг", - сказав так званий представник відомства.

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За його словами, ексгумацією знайдених тіл займатимуться представники "народної міліції "ЛНР".

"Займатимуться і контролюватимуть процес на місці представники народної міліції Луганської народної республіки", - сказав терорист.