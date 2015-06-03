ОБСЄ заявляє про ексгумацію тіл загиблих на Луганщині військових

Про це йдеться у звіті місії від 2 червня, який опубліковано сьогодні.

Спеціальна моніторингова місія спостерігала за процесом ексгумації тіл, за припущеннями, українських військових, які були знайдені на підконтрольній бойовикам "ЛНР" території на околиці сіл Раївка та Жовте (за 18 і 19 км відповідно на північний захід від Луганська).

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"Ексгумація була проведена за участі Спілки ветеранів Афганістану та двох "слідчих поліції" з "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Поблизу Раївки було знайдено тіло людини у формі українських Збройних сил, а поряд з Жовтим були знайдені останки людини, включаючи кістки, а також чобіт та шматки уніформи.

Місія повідомляє, що знайдене поруч з Раївкою тіло було перевезене через останній блокпост "ЛНР" поруч з підконтрольним Україні містом Щастя (20 км на північний захід від Луганська) і транспортоване далі всупроводі ЗСУ вантажівкою у морозильній камері.

Процес ексгумації повинен продовжитися сьогодні.