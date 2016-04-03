У штабі АТО показали відео нічного обстрілу позицій українських військових

Відеозапис показав прес-центр АТО.

Судячи з відеозапису, бійці АТО відповідають на атаки противника. При цьому у штабі не розкривають ні координат, ні приналежності до певного роду військ українських військовослужбовців.

Сьогодні у прес-центрі АТО повідомили, що на Луганському напрямку за минулу добу на ділянках Попасна та Світлодарськ сталися дві ворожі провокації, а також було порушено режиму тиші на Донецькому напрямку в Майорську, Авдіївці, Пісках.

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На Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші 9 разів, в тому числі тричі – із застосуванням мінометів. Найбільша кількість провокацій у цьому напрямку – біля населених пунктів Гнутове та Широкине.

Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики здійснили 25 обстрілів по позиціях сил АТО, у відповідь ЗСУ відкривали вогонь 4 рази.