Терористи на Донбасі застосували "відведену" зброю, сили АТО змушені були відкрити вогонь у відповідь

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Так, на Маріупольському напрямку бойовики застосували проти української армії міномети. Зокрема, калібру 120 міліметрів поблизу Водяного та 82 міліметри по Широкиному.

На Донецькому напрямку міномети було скеровано три рази у напрямку Авдіївки та один раз - у районі Пісків.

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Окрім цього, вогонь зі зброї менших калібрів, а саме гранатометів різних систем, кулеметів, зенітних установок і стрілецької зброї ворог активно використовував уздовж всієї лінії розмежування.

"Бойовики вели вогонь проти українських захисників поблизу Авдіївки, шахти Бутівка, Опитного, Майорська, Новотроїцького, Новозванівки, Гнутового", - зазначили у штабі АТО.

Варто зазначити, що за вказаний період бійці Збройних Сил України 4 рази відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.