Терористи на Донбасі застосували "відведену" зброю, сили АТО змушені були відкрити вогонь у відповідь
Протягом минулої доби незаконні збройні формування на Донбасі здійснили по позиціях сил АТО 25 обстрілів, при цьому 7 разів використовуючи заборонену Міжнародними домовленостями зброю.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Так, на Маріупольському напрямку бойовики застосували проти української армії міномети. Зокрема, калібру 120 міліметрів поблизу Водяного та 82 міліметри по Широкиному.
На Донецькому напрямку міномети було скеровано три рази у напрямку Авдіївки та один раз - у районі Пісків.
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Окрім цього, вогонь зі зброї менших калібрів, а саме гранатометів різних систем, кулеметів, зенітних установок і стрілецької зброї ворог активно використовував уздовж всієї лінії розмежування.
"Бойовики вели вогонь проти українських захисників поблизу Авдіївки, шахти Бутівка, Опитного, Майорська, Новотроїцького, Новозванівки, Гнутового", - зазначили у штабі АТО.
Варто зазначити, що за вказаний період бійці Збройних Сил України 4 рази відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 3 квітня 2016 року:В зоні бойових дій ситуація залишається неста...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 2 апреля 2016 г.