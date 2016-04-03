Доба в зоні АТО: бойовики зменшили кількість провокацій, найбільше обстрілів у районі Авдіївки

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих та поранених серед українських військових немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений», - сказав він.

За словами речника, також на лінії зіткнення скоротилась кількість провокацій з боку незаконних збройних формувань, у тому числі із важкого озброєння.

Мотузяник повідомив про дві ворожі провокації на Луганському напрямку на ділянках Попасна та Світлодарськ, а також про порушення режиму тиші на Донецькому напрямку в Майорську, Авдіївці, Пісках.

«На інших оборонних рубежах вчора було спокійно, і найбільша кількість обстрілів з боку окупантів вже традиційно фіксується в районі Авдіївки, де ворог кілька разів застосовував, в тому числі, міномети», - додав він.

Всього за добу на Донецькому напрямку зафіксовано 15 ворожих провокацій.

Зокрема, на Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші 9 разів, в тому числі тричі – із застосуванням мінометів. Найбільша кількість провокацій у цьому напрямку – біля населених пунктів Гнутове та Широкине.

Як повідомляв УНІАН, за добу бойовики здійснили 25 обстрілів по позиціях сил АТО, у відповідь ЗСУ відкривали вогонь 4 рази.