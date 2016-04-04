У Міноборони заперечують виявлення в районі Дебальцевого поховання бійців ЗСУ

Про це він сказав в ефірі каналу "112 Україна", відповідаючи на запитання щодо того, що напередодні терористи угруповання "ДНР" заявили про виявлення в районі Дебальцевого поховання бійців ЗСУ, в якому нібито міститься останки більш як 10 тіл.

"Вчора з'явилося це повідомлення. Нашими організаціями та контактними особами перевірялася ця інформація. Вона не відповідає дійсності", - сказав Ноздрачов.

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Він зауважив, що у ЗСУ нараховується близько 20 зниклих безвісти за епізодом "Дебальцівського котла".

"Але це враховуючи військовослужбовців, які незаконно утримуються незаконними військовими формуваннями так званих окремих районів Донецької та Луганської області", - зауважив представник ЗСУ.