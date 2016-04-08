СБУ показала, як затримувала в Україні підполковника російського ГРУ (відео)

Відеозапис опубліковано на каналі YouTube Служби безпеки України.

Зазначається, що колишній офіцер Головного розвідувального управління Генштабу збройних сил СРСР був "розконсервований" російськими спецслужбами після початку агресії РФ проти нашої країни.

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"Він отримав завдання через підкуп залучати до співробітництва українських військовослужбовців для отримання даних про бойові частини і підрозділи ЗСУ в районі проведення антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.

В СБУ повідомляють, що представників російського ГРУ ГШ особливо цікавили копії та оригінали документів штабів та інших органів військового управління з організації бойового застосування військ.

"Підполковник запасу разом із сином вийшли з пропозицією про "співпрацю" на українських військових, після чого співробітники СБ України почали спецоперацію з викриття та затримання російських шпигунів", - нагосили в СБУ.