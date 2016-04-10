Бойовики обстріляли КПВВ "Станиця Луганська"

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Інформуючи про ситуацію в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО, у Держприкордонслужбі констатували зменшення пасажиро-транспортного потоку на усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Загалом через КПВВ учора прослідувала така кількість осіб та транспортних засобів: «Зайцеве» – 6265 осіб та 1428 транспортних засобів; «Мар`їнка» – 4606 осіб та 1262 транспортних засобів; «Новотроїцьке» –5333 особи та 1447 транспортних засобів; «Гнутове» – 2130 осіб та 616 транспортних засобів.

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Сьогодні зранку для перетину лінії розмежування через КПВВ «Зайцеве» на в’їзд з неконтрольованої території слідувало 150 автівок, а у зворотному напрямку 110. У «Мар`їнці» на в’їзд прямувало 200 автівок, а на виїзд знаходилося 140 транспортних засобів. Через контрольний пункт «Новотроїцьке» прямувало 20 авто на в’їзд та 10 на виїзд. В контрольному пункті «Гнутове» черг зафіксовано не було.

Як повідомляв УНІАН, кількість обстрілів позицій сил АТО рекордно зросла: за добу бойовики 91 раз відкривали вогонь.