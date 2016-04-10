Кількість обстрілів позицій сил АТО рекордно зросла: за добу бойовики 91 раз відкривали вогонь

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО, російські найманці 91 раз вели вогонь із озброєння танку, мінометів різних калібрів, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

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Зокрема, як зазначається, вогневі удари зі зброї калібру 120 та 82-міліметри наносились ворогом 11 разів по Авдіївці одночасно з трьох напрямків, а саме: Мінерального, Ясинуватої та Яковлівки.

"По українських захисниках Широкиного бойовики цілили 12 разів виключно зі сторони Саханки. Також вогневих ударів з мінометів було завдано у напрямку опорних пунктів Збройних Сил України в районах Новотроїцького, Талаківки і Павлопіля", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, танки незаконні збройні формування застосували у районі оборонних позицій Луганського, де по наших підрозділах здійснено 15 пострілів із калібру 125мм.

"Слід зауважити, що більше половики випадків порушення режиму тиші бойовиками було здійснено в період з 17 до 24 години, коли спостерігачів ОБСЄ немає поблизу лінії розмежування. Незважаючи на натиск ворога підрозділи сил АТО продовжують контролювати ситуацію", - наголосили у прес-центрі.

У повідомленні також зазначили, що за вказаний період ЗСУ змушені були 17 разів відкривати вогонь у відповідь.