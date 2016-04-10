Минулої доби в зоні АТО поранено 6 українських військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, шестеро було поранено”, - сказав Мотузяник.

За його словами, 4 військовослужбовців було поранено внаслідок ворожих обстрілів під Авдіївкою, ще 2 - в результаті підриву вантажівки на фугасі під Новгородським.

Як повідомляв УНІАН, кількість обстрілів позицій сил АТО рекордно зросла: за добу бойовики 91 раз відкривали вогонь.