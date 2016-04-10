Минулої доби в зоні АТО поранено 6 українських військовослужбовців
12:58, 10 квітня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, 6 зазнали поранень.
Внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, шестеро було поранено”, - сказав Мотузяник.
За його словами, 4 військовослужбовців було поранено внаслідок ворожих обстрілів під Авдіївкою, ще 2 - в результаті підриву вантажівки на фугасі під Новгородським.
Як повідомляв УНІАН, кількість обстрілів позицій сил АТО рекордно зросла: за добу бойовики 91 раз відкривали вогонь.
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