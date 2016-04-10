Під Авдіївкою поранено четверо російських диверсантів - розвідка

Поранено чотирьох російських військовослужбовців 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка).

Учора внаслідок бойових сутичок з силами АТО отримали поранення четверо російських військовослужбовців, що служать у складі терористичного угруповання "ДНР". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Читайте такожРосійські військові голосували на псевдовиборах на Донбасі (аудіо) "Встановлено чергові втрати особового складу розвідувальних підрозділів 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, що здійснюють диверсійно-розвідувальні акції у районі н.п.Авдіївка. 9 квітня ц.р. поранено чотирьох російських військовослужбовців 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка)", - зазначається у повідомленні.

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