Під Авдіївкою поранено четверо російських диверсантів - розвідка
14:15, 10 квітня 2016Війна
508 0
Поранено чотирьох російських військовослужбовців 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка).
REUTERS
Учора внаслідок бойових сутичок з силами АТО отримали поранення четверо російських військовослужбовців, що служать у складі терористичного угруповання "ДНР".
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Читайте такожРосійські військові голосували на псевдовиборах на Донбасі (аудіо)
"Встановлено чергові втрати особового складу розвідувальних підрозділів 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, що здійснюють диверсійно-розвідувальні акції у районі н.п.Авдіївка. 9 квітня ц.р. поранено чотирьох російських військовослужбовців 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка)", - зазначається у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter