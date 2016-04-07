За добу на Донбасі знищено 5 російських військовослужбовців - розвідка

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони щодо обстановки в районі проведення АТО.

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"Зафіксовано чергові втрати у частинах та з’єднаннях 1 армійського корпусу (АК) (Донецьк) ЗС РФ, що беруть участь у бойових зіткненнях у районі Авдіївки. 6 квітня загинуло п’ять та отримало поранення дев’ять російських військовослужбовців зі складу 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка), 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) 1 АК ЗС РФ", - наголошується у повідомленні.

У розвідці наголосили, що найбільша активність противника зберігається на Донецькому напрямку.

"Під прикриттям мінометного вогню російські окупаційні війська намагаються закріпитись на більш вигідних позиціях поблизу промислової зони у Авдіївці для створення тактичної переваги над силами АТО. 5 квітня підрозділи 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ зайняли позиції у районі південної околиці Авдіївки (район Виноградники). Здійснюється облаштування взводного опорного пункту, посиленого двома розрахунками протитанкових ракетних комплексів", - сказано у повідомленні.

Також розвідники відзначили, що з метою активізації діяльності штурмових та диверсійно-розвідувальних груп на зазначеному напрямку, до району Ясинуватої заплановано перекидання підрозділів окремого штурмового батальйону (Донецьк) та окремого розвідувального батальйону (Донецьк) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.