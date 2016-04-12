У Донецьку бойовики провели операцію проти "українських шпигунів": застрелили чотирьох місцевих жителів - ІС
09:04, 12 квітня 2016Війна
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Керівництво "ДНР" підбило підсумки проведеної в березні в Донецьку операції "Нічне місто" з пошуку і знешкодження "українських шпигунів".
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
"За підсумками операції під час комендантської години бойовиками були застрелені 4 місцевих жителів (в т.ч. одна жінка) - всі вони були визнані "агентами СБУ і "Правого сектору", - йдеться у його повідомленні.
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Зазначається, що результати операції були визнані успішними, прийнято рішення про проведення подібних операцій в низці інших населених пунктів - Макіївці, Горлівці та ін.
Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».В течение прошедших суток российско-террористические войска н...Опубликовано Dmitry Tymchuk 11 апреля 2016 г.
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