У Донецьку бойовики провели операцію проти "українських шпигунів": застрелили чотирьох місцевих жителів - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"За підсумками операції під час комендантської години бойовиками були застрелені 4 місцевих жителів (в т.ч. одна жінка) - всі вони були визнані "агентами СБУ і "Правого сектору", - йдеться у його повідомленні.

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Зазначається, що результати операції були визнані успішними, прийнято рішення про проведення подібних операцій в низці інших населених пунктів - Макіївці, Горлівці та ін.