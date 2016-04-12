Під Мар'їнкою українські військові знищили лінію оборони бойовиків (відео)

Це стало відповіддю на обстріл бойовиками мирних жителів, передає ТСН.

Місцевий житель розповідає, що напередодні від вибухів горіла вся лінія фронту, снаряди прилітали дуже щільно. Від цього й загорівся і його будинок.

"Димар тільки виклав. Ні димоходу, нічого", - говорить він.

Потім, за його словами, українські військові дали відповідь. І запалало вже на протилежному боці. "Низ весь горів. І бліндажі – все горіло", - розповів він.

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Українські військові називають одразу кілька причин, чому по них так сильно б'ють терористи, дострілюють гумконвой, тримають у напрузі військових і місцевих. Не шкодують і своїх – в той вечір після поразки поранених дострілювали прямо на полі бою.

Нагадаємо, 11 квітня в Мар'їнці Донецької області снайпер "ДНР" застрелив місцевого мирного жителя.