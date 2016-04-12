У "ДНР" ходять чутки про використання ЗСУ американських БПЛА, які поширюють вірус - ІС

Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

"Слідом за "полюванням" на міфічних "снайперів НАТО" в "ДНР" проводиться інформаційна кампанія щодо нібито використання ЗСУ "американських БПЛА". При цьому серед бойовиків поширюються чутки, що дані БПЛА забезпечені розпилювачами якогось секретного вірусу, виведеного в лабораторіях армії США", - повідомляється в групі.

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Зазначається, що слідом за "підрозділами терористів "ДНР" подібні чутки активно поширюються і серед місцевого населення в прифронтових районах окупованої території – в "МГБ ДНР" надходять звернення від громадян з повідомленнями про подібні БПЛА (крім "секретного вірусу", у заявах також активно фігурує нібито розпорошування збудника сифілісу).