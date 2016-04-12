У "ДНР" ходять чутки про використання ЗСУ американських БПЛА, які поширюють вірус - ІС
На тимчасово окупованих територіях Донецької області поширюються чутки про використання Збройними силами України американських безпілотних літальних апаратів, які поширюють вірус.
Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".
"Слідом за "полюванням" на міфічних "снайперів НАТО" в "ДНР" проводиться інформаційна кампанія щодо нібито використання ЗСУ "американських БПЛА". При цьому серед бойовиків поширюються чутки, що дані БПЛА забезпечені розпилювачами якогось секретного вірусу, виведеного в лабораторіях армії США", - повідомляється в групі.
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Зазначається, що слідом за "підрозділами терористів "ДНР" подібні чутки активно поширюються і серед місцевого населення в прифронтових районах окупованої території – в "МГБ ДНР" надходять звернення від громадян з повідомленнями про подібні БПЛА (крім "секретного вірусу", у заявах також активно фігурує нібито розпорошування збудника сифілісу).