У штабі АТО розповіли, як бойовики застосовують у Зайцевому тактику "випаленої землі"

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

«Після вимушеного закриття керівництвом АТО контрольного пункту в’їзду/виїзду «Зайцеве», проросійські бойовики розпочали застосовувати тактику «випаленої землі»»,- зазначається в повідомленні.

В ніч з 3 на 4 лютого по позиціях Збройних Сил України в населених пунктах Зайцеве та Майорськ терористи випустили понад 150 мін із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм.

«Замість того, щоб припинити вогонь та створити безпечні умови для відновлення роботи КПВВ «Зайцеве», керівництво так званої "ДНР" прийняло рішення стерти з лиця землі весь населений пункт»,- наголосили в штабі.

Подібні дії спостерігаються й на інших напрямках. Зокрема, поблизу Комінтернового на Маріупольському напрямку та Трьохізбенки на Луганському.

За оперативною інформацією штабу АТО, бойовики "ДНР/ЛНР" з метою збільшення свого фінансового, матеріального, технічного та інших видів забезпечення з боку РФ, розповсюджують чутки та відкрито дезінформують своїх російських кураторів про підготовку сил АТО до наступу.

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При цьому застосовують наступні способи: мобільними групами відкривають вогонь у напрямку НЗФ, який видається за вогневу підготовку до наступу сил АТО.

«Російським кураторам надається інформація, отримана нібито від місцевого населення, яке мешкає на підконтрольній українській владі території, про велике скупчення військ та техніки ЗС України на напрямках нібито можливого наступу»,- додали в штабі.