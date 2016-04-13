Минулої доби у зоні АТО зафіксували 87 обстрілів, найгарячіше - в Авдіївці

Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО.

"Порушуючи режим тиші ворог 22 рази використовував міномети, випустивши у бік української сторони 114 мін. Найбільше обстрілів, а саме 9 було здійснено по наших позиціях в Авдіївці. Вогневих ударів із забороненої Мінськими домовленостями зброї українські захисники зазнали в районах Новгородського, Мар’їнки, Талаківки, Широкіного, Пісків, Зайцевого та Опитного", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі наголосили, що з озброєння бойових машин піхоти бойовики стріляли 12 разів.

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"Обстрілів зазнали опорні пункти українських сил в районах Луганського, Новгородського, Майорська, Мар’їнки та Новотроїцького. Слід зауважити, що у кожному випадку бойовики підсилювали інтенсивність вогню гранатометами, кулеметами, стрілецькою зброєю. Приховуючи свої злочини від спостережної місії ОБСЄ, 70 відсотків обстрілів бойовики здійснюють у темну пору доби", - наголосили у штабі.

"За вказаний період підрозділи Збройних Сил України змушені були 25 разів відкривати вогонь у відповідь, виключно з озброєння малих калібрів", - йдеться у повідомленні.