Два роки тому на Донбасі почалася АТО (відео)

"Постановляю ввести в дію рішення РНБО від 13 квітня "Про невідкладні заходи з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", - наголошувалося в тексті його указу.

Крім того, 13 квітня після закінчення засідання РНБО Турчинов у телезверненні до українського народу повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України вирішила почати масштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.

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"Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення почати масштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій в східному регіоні України", - сказав, зокрема, Турчинов.

Крім того, тим з терористів, хто складе зброю та залишить захоплені адміністративні будівлі у містах на сході України до ранку 14 квітня, будуть надані гарантії незастосування проти них відповідного покарання за вчинені дії, наголосив він.

Раніше в ООН заявили, що за час конфлікту на Донбасі понад 9 тис. осіб були вбиті і понад 21 тис. поранено. У моргах України - близько тисячі невпізнаних тіл.