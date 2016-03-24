ООН оприлюднила оновлені дані про жертв війни на Донбасі і заявила про загрозу зриву "режиму тиші"

Як ідеться у повідомленні Центру новин ООН, про це заявив помічник генерального секретаря з прав людини Іван Шимонович, виступаючи в Женеві на 31-й сесії Ради ООН з прав людини.

Шимонович повідомив, що за час конфлікту на Донбасі понад 9 тисяч осіб було вбито і понад 21 тисячу поранено. У моргах України - близько тисячі неупізнаних тіл. В останні місяці кількість випадків загибелі цивільних осіб дещо знизилася, однак в районі лінії зіткнення люди все ще гинуть у результаті артилерійських обстрілів і вибухів боєприпасів, констатував він.

"Режим припинення вогню на сході країни, оголошений 1 вересня 2015 року й закріплений 23 грудня 2015 року "режимом повної тиші", перебуває під загрозою зриву", - заявив Шимонович.

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За його словами, останнім часом "не спостерігалося широкомасштабних невибіркових обстрілів житлових районів", але по обидві сторони лінії зіткнення розміщується військова техніка, яка становить загрозу для життя мирних громадян і порушує їхнє повсякденне життя.

Шимонович наголосив, що виконання Мінських угод - єдина реальна стратегія досягнення миру на сході України. Він додав, що відновлення повного й ефективного контролю української влади над частиною кордону з Російською Федерацією допоможе зупинити потоки зброї і бойовиків з Росії.

Говорячи про важкі гуманітарні наслідки конфлікту, помічник генерального секретаря повідомив, що на сьогодні влада України зареєстрували 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб. За інформацією українських органів влади, в моргах країни - близько тисячі невпізнаних тіл.

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Представник ООН закликав владу України та бойовиків із самопроголошених "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" обмінюватися інформацією з ідентифікації останків та будь-якою інформацією про зниклих безвісти осіб.

За словами Шимоновича, у найважчій ситуації перебувають жителі територій, які контролюються бойовиками. Звідти надходить інформація про довільні затримання й катування.

Представник ООН також розповів про те, що з інших районів України, зокрема й Харкова, Одеси, Дніпропетровська і Запоріжжя, в офіс з прав людини надходять повідомлення про зникнення, затримання і навіть тортури.

Правозахисник висловив стурбованість з приводу того, що досі не встановлено винних у загибелі людей під час протестів на Майдані. За його словами, затягування з розслідуванням підриває довіру до системи кримінального правосуддя України.

Помічник генерального секретаря також розповів про порушення прав людини в Криму.