До Новоазовська з Підмосков'я перекинули підрозділ російських спецпризначенців - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"У Новоазовськ прибув підрозділ зі складу 45-ї окремої бригади спеціального призначення (місце постійної дислокації – Кубинка Московської області) повітряно-десантних військ ЗС Російської Федерації", - сказав Мотузяник.