До Новоазовська з Підмосков'я перекинули підрозділ російських спецпризначенців - АП
13:37, 14 квітня 2016Війна
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З метою підкріплення російсько-терористичних угруповань у Новоазовськ Донецької області з Підмосков'я перекинуто підрозділ спеціального призначення повітряно-десантних сил збройних сил РФ.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"У Новоазовськ прибув підрозділ зі складу 45-ї окремої бригади спеціального призначення (місце постійної дислокації – Кубинка Московської області) повітряно-десантних військ ЗС Російської Федерації", - сказав Мотузяник.
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