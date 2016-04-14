Путін підтримає розміщення озброєних співробітників ОБСЄ на лінії розмежування на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив президент РФ Володимир Путін у ході спілкування з росіянами в прямому ефірі.

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«Ми готові всіляко сприяти цьому процесу. Виходжу з того, що ніяких активних бойових дій не буде. Навпаки, у нас не так давно була розмова з Петром Олексійовичем Порошенком. Він запропонував посилити присутність ОБСЄ. Його пропозиція, щоб співробітники ОБСЄ були зі зброєю на лінії розмежування і домогтися повного припинення вогню», - зазначив Путін.

«Я вважаю, що це правильна пропозиція, ми це підтримуємо», - додав він.

За словами Путіна, зараз потрібно пропрацювати із західними партнерами, щоб ОБСЄ прийняла таке рішення - значно збільшити кількість своїх співробітників і прописати у мандаті наявність у них вогнепальної зброї.