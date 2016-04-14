Путін заявляє, що Росія не опиниться у "ворожому кільці" Туреччини, України, Грузії та Молдови

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході спілкування з росіянами у прямому ефірі.

"Ми не зупиняємося і не опинимося у ворожому кільці, це абсолютно виключено, у нас дуже добрі відносини з переважною більшістю країн світу, я вже не кажу про такі ефективні організації, як ШОС, яка розширюється за рахунок великих держав, наше інтеграційне економічне об'єднання, це БРІКС", - сказав Путін, відповідаючи на питання, чи не опиниться Росія у ворожому кільці Туреччини, України, Грузії і Молдови.

Путін заявив, що вважає Туреччину "нашим другом, а турецький народ дружнім нам народом, з яким ми будемо вибудовувати добросусідські відносини".

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За його словами, у РФ є проблеми з деякими політичними лідерами, "поведінка яких неадекватна".

"Ми працюємо спокійно, без жодних ривків і впевнений, що така лінія реагування на недружні щодо Росії дії – а реагувати обов'язково треба, інакше на шию сядуть і поганяти будуть. Таке вже в нашій новітній історії було. Допустити протилежне неможливо, і ми цього робити не будемо, але при врахуванні наших інтересів ми будемо розвивати відносини з усіма нашими партнерами, в тому числі і з нашими сусідами", - сказав Путін.