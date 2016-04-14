Вершбоу: Україна не може виконувати зобов’язання щодо Мінських угод, якщо РФ та бойовики нічого не роблять

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу сьогодні на безпековому форумі в Києві.

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«Я думаю, українцям дуже важливо залишатися на високому рівні моральності, і кожен, у тому числі й члени НАТО і ЄС, повинні розуміти, що Україна не може виконувати всі свої зобов’язання (по Мінських угодах - УНІАН), якщо Росія та сепаратисти нічого не роблять позитивного», - сказав Вершбоу.

За його словами, «важливо, щоб прогрес був паралельний».