Вершбоу: Україна не може виконувати зобов’язання щодо Мінських угод, якщо РФ та бойовики нічого не роблять
15:50, 14 квітня 2016Війна
499 0
Україна не може виконувати всі свої зобов’язання щодо Мінських угод, якщо Росія та бойовики нічого позитивного не роблять.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу сьогодні на безпековому форумі в Києві.
Читайте такожРосійська агресія проти України не була повною несподіванкою для НАТО – Вершбоу
«Я думаю, українцям дуже важливо залишатися на високому рівні моральності, і кожен, у тому числі й члени НАТО і ЄС, повинні розуміти, що Україна не може виконувати всі свої зобов’язання (по Мінських угодах - УНІАН), якщо Росія та сепаратисти нічого не роблять позитивного», - сказав Вершбоу.
За його словами, «важливо, щоб прогрес був паралельний».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter