НАТО вимагає від Росії повного виконання Мінських угод – Вершбоу

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу на форумі з безпеки в Києві.

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«Росія та її поплічники продовжують порушувати Мінські угоди щодо припинення вогню та виведення важкої зброї чи іноземних військ», - заявив він.

«Напівзаходи не допоможуть, потрібно повністю виконувати Мінські угоди, і забезпечення безпеки має йти паралельно з політичними аспектами Мінських угод. І поки Росія не виконає свої зобов’язання по Мінську, не звільнить Надію Савченко та інших ув’язнених, необхідно продовжувати здійснювати тиск на Росію», - наголосив Вершбоу.

«НАТО вимагає повного виконання Мінських угод і буде цього вимагати на засіданні Ради НАТО-Росія наступного тижня», - сказав він.