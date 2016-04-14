Бойовики вдень 50 разів обстрілювали позиції сил АТО

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

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«З ночі ворог 9 разів обстрілював Авдіївку зі стрілецької зброї та гранатометів. А починаючи з 6-ї ранку незаконні збройні формування тричі вели вогонь з мінометів калібру 82 мм по Зайцевому, по одному разу - по позиціях в Авдіївці та шахті Бутівка. Пізніше міномети калібру 120мм було використано ними проти захисників Опитного», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що терористи обстріляли зі стрілецької зброї та гранатометів позиції сил АТО в районі Мар’їнки та Луганського, а в напрямку Новотроїцького вони скерували зенітні установки ЗУ-23-2.

«Поруч з прицільними обстрілами ворог продовжує практику турбуючого вогню. У кожному випадку зближення противника на небезпечну відстань до наших опорних пунктів сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Таких епізодів за сьогодні вже було 7. Майже всі в районі промислової зони Авдіївки», - наголосили в штабі

«Обстановка і надалі залишається складною з можливим подальшим загостренням. Втім, Збройні сили України готові до будь яких варіантів розвитку подій, додали в прес-центрі.