Бойовики обстріляли з мінометів позиції українських бійців під Широкіним
03:19, 06 квітня 2016Війна
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Бойовики обстріляли позиції бійців морської піхоти в районі Широкіного під Маріуполем.
Втрат серед морпіхів немає / facebook.com/Стас Кухарчук
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на військових.
За словами бійців обстріл почався близько 22:00 вівторка, 5 квітня. Терористи використали 120-міліметрові міномети.
Українські бійці зуміли відбити атаку, використовуючи озброєння, не заборонене Мінськими домовленостями. Втрат серед морпіхів немає.
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Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу контрольовані Росією бойовики здійснили 40 обстрілу українських позицій на Донбасі.
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