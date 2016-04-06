Бойовики обстріляли з мінометів позиції українських бійців під Широкіним

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на військових.

За словами бійців обстріл почався близько 22:00 вівторка, 5 квітня. Терористи використали 120-міліметрові міномети.

Українські бійці зуміли відбити атаку, використовуючи озброєння, не заборонене Мінськими домовленостями. Втрат серед морпіхів немає.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу контрольовані Росією бойовики здійснили 40 обстрілу українських позицій на Донбасі.