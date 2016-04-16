На Донбасі бойовики мають намір доукомплектувати свої підрозділи за рахунок ув'язнених - розвідка

Про це йдеться повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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"З огляду на значні бойові втрати, масові випадки дезертирства з передових позицій та збільшення кількості бажаючих звільнитись з військової служби, командування 1 АК ЗС РФ намагається доукомплектувати з’єднання та частини особовим складом шляхом дострокової амністії ув’язнених за кримінальні злочини, які відбувають покарання у пенітенціарних закладах Донецької області", - зазначається у повідомленні.

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Також у розвідці зазначають, з цією метою проводяться агітаційні заходи у пенітенціарних закладах н.п.Горлівка, Торез та Сніжне, де ув’язненим пропонується повна амністія з погашенням судимостей та “підйомні” у розмірі 10 тис. російських рублів. Передбачається відібрати близько 300 осіб для їх подальшої підготовки та направлення до передових підрозділів у район н.п.Мар’їнка.