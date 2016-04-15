Бойовики на Луганському напрямку відпрацьовують форсування ріки - розвідка
Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує інформацію деяких ЗМІ про те, що проросійські бойовики на Луганському напрямку відпрацьовують форсування ріки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав на брифінгу.
"Така інформація підтверджується. Під час навчань ці питання опрацьовуються практично, розгортаються понтонно-мостові переправи, здійснюються всі заходи для того, щоб до автоматизму відпрацювати ці питання. Це є реальною загрозою, оскільки по всій лінії зіткнення дуже багато річок, які буде форсувати противник у разі ухвалення рішення щодо наступу на наші сили", - сказав Скібіцький.
За його словами, в рамках заходів бойової підготовки бригади першої і другої армійських корпусів терористів дуже активно відпрацьовують саме питання проведення наступу і форсування водних перешкод на найбільш загрозливих напрямках.
Скібіцький зазначив, що в першому корпусі ці питання відпрацьовувалися минулого тижня із залученням інженерних підрозділів ЗСУ РФ.
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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня бойовики 104 рази порушували режим тиші, що на 20% більше за попередню добу. Поблизу позицій української армії у Богданівці відбувся вогневий наліт зі ствольної артилерії, з напрямку Докучаєвська зафіксовано одночасні обстріли захисників Новотроїцького з мінометів калібру 120мм, бойових машин піхоти та стрілецької зброї.