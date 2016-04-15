Бойовики на Луганському напрямку відпрацьовують форсування ріки - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав на брифінгу.

"Така інформація підтверджується. Під час навчань ці питання опрацьовуються практично, розгортаються понтонно-мостові переправи, здійснюються всі заходи для того, щоб до автоматизму відпрацювати ці питання. Це є реальною загрозою, оскільки по всій лінії зіткнення дуже багато річок, які буде форсувати противник у разі ухвалення рішення щодо наступу на наші сили", - сказав Скібіцький.

За його словами, в рамках заходів бойової підготовки бригади першої і другої армійських корпусів терористів дуже активно відпрацьовують саме питання проведення наступу і форсування водних перешкод на найбільш загрозливих напрямках.

Скібіцький зазначив, що в першому корпусі ці питання відпрацьовувалися минулого тижня із залученням інженерних підрозділів ЗСУ РФ.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня бойовики 104 рази порушували режим тиші, що на 20% більше за попередню добу. Поблизу позицій української армії у Богданівці відбувся вогневий наліт зі ствольної артилерії, з напрямку Докучаєвська зафіксовано одночасні обстріли захисників Новотроїцького з мінометів калібру 120мм, бойових машин піхоти та стрілецької зброї.