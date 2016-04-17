За добу бойовики випустили по українських позиціях понад 120 мін із забороненої зброї
13:45, 17 квітня 2016Війна
53 0
Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики випустили по українських позиціях понад 120 мін із заборонених Мінськими угодами мінометів - калібру 82 мм та 120 мм.
REUTERS
Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
Читайте такожБойовики з мінометів обстрілювали позиції сил АТО біля Авдіївки
Він уточнив, що терористи випустили по позиціях АТО понад 100 мін калібру 82 мм та понад 20 мін калібру 120 мм.
Загалом за добу незаконні збройні формування здійснили 50 обстрілів позицій Збройних сил України. За словами Мотузяника, на Луганському напрямку було зафіксовано 8 обстрілів, на Донецькому - 30 обстрілів, на Маріупольському - 12 обстрілів.
Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби в зоні АТО один український військовий загинув і троє отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter