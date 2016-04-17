За добу бойовики випустили по українських позиціях понад 120 мін із забороненої зброї

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Він уточнив, що терористи випустили по позиціях АТО понад 100 мін калібру 82 мм та понад 20 мін калібру 120 мм.

Загалом за добу незаконні збройні формування здійснили 50 обстрілів позицій Збройних сил України. За словами Мотузяника, на Луганському напрямку було зафіксовано 8 обстрілів, на Донецькому - 30 обстрілів, на Маріупольському - 12 обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби в зоні АТО один український військовий загинув і троє отримали поранення.