Бойовики обстріляли сили АТО в районі роботи місії ОБСЄ біля Авдіївки

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї було скеровано по українських позиціях в промисловій зоні. Підступний план найманців щодо дискредитації Збройних Сил України в черговий раз було провалено, адже вогонь у відповідь по ворогу, який хаотично стріляв з напрямку будівлі обленерго, наші бійці не відкривали", - сказано у повідомленні.

За твердженням штабу АТО, "зрозумівши, що така провокація української армії приречена на невдачу, ворог відкрив вогонь і в сторону підконтрольних йому територій".

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Загалом, як повідомляє прес-центр АТО, сьогодні в зоні бойових дій кількість обстрілів українських сил в порівнянні з вчорашнім днем зменшилась з 50 до 25.

"Підконтрольні країні-агресору найманці вели обстріли позицій українських воїнів, використовуючи зброю великих та малих калібрів. Зокрема, вогонь з мінометів було скеровано у напрямку наших позицій в районах Авдіївки, Березового та Тарамчука. Оборону підконтрольних силам АТО територіях тут ускладнювало використання ворожих гранатометів, кулеметів великого калібру, протитанкових ракетних комплексів", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, російські найманці неодноразово застосовували проти українських бійців зосереджений вогонь в напрямку Станиці Луганської, Кримського, Майорська, Верхньоторецького, Широкиного, Луганського і шахти "Бутівка".

З метою протидії ворогу військовослужбовці Збройних сил України два рази відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів на Донецькому напрямку та однин раз на Луганщині.