Під Пісками в ході обстрілу бойовиків поранено двох волонтерів - поліція

Як повідомили УНІАН у Красноармійському відділі поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області, вночі до Селідовського відділення поліції з лікарні надійшло повідомлення про те, що із зони проведення бойових дій до них доставлено двох жителів Київщини з вогнепальними пораненнями, отриманими в результаті обстрілу в районі села Піски.

Читайте такожНа Донбасі загинуло 675 кадрових російських військових – волонтериДля з'ясування всіх обставин у лікарню була направлена слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що постраждали двоє чоловіків 36 і 37 років, які є волонтерами. Вони прямували на мікроавтобусі в село Водяне. В районі с. Піски потрапили під гранатометний обстріл. В результаті один з них отримав вогнепальне поранення плеча, інший - вогнепальне поранення грудної клітини.

Постраждалі знаходяться в лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.