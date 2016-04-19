За добу в зоні АТО поранені 8 українських військових

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. «За минулу добу ніхто з наших військових не загинув. Вісім наших бійців отримали поранення», - поінформував він.

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За словами Олександра Мотузяника, троє військовослужбовців зазнали поранень у Станиці Луганській, один - у Мар’янці, четверо - в Авдіївці. «У всіх випадках військовослужбовці зазнали поранень внаслідок обстрілів бойовиків», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, підірвавшись на фугасі, ще один отримав поранення.