У Станиці Луганській один військовослужбовець загинув, підірвавшись на фугасі.

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, одного було поранено у Пісках внаслідок обстрілу. Також один військовослужбовець вчора загинув у Станиці Луганській: він підірвався на фугасі, рухаючись на автомобілі», - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН,за попередню добу в зоні АТО один український військовий загинув і троє отримали поранення.