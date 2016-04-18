У Станиці Луганській один військовослужбовець загинув, підірвавшись на фугасі
13:07, 18 квітня 2016Війна
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У Станиці Луганській один військовослужбовець загинув, підірвавшись на фугасі.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військових немає, одного було поранено у Пісках внаслідок обстрілу. Також один військовослужбовець вчора загинув у Станиці Луганській: він підірвався на фугасі, рухаючись на автомобілі», - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН,за попередню добу в зоні АТО один український військовий загинув і троє отримали поранення.
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