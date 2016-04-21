За добу в зоні АТО поранено чотирьох військовослужбовців

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден українських військовий не загинув, однак 4 наших бійці поранено. Це сталося під Авдіївкою", - сказав Олександр Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО троє українських військових загинуло, 5 дістали поранення.