За добу в зоні АТО поранено чотирьох військовослужбовців

12:55, 21 квітня 2016
Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, 4 зазнали поранень.

Фото УНИАН

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден українських військовий не загинув, однак 4 наших бійці поранено. Це сталося під Авдіївкою", - сказав Олександр Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО троє українських військових загинуло, 5 дістали поранення.

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