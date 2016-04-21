За добу в зоні АТО поранено чотирьох військовослужбовців
12:55, 21 квітня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, 4 зазнали поранень.
4 наших бійці поранено. Це сталося під Авдіївкою / Фото УНИАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден українських військовий не загинув, однак 4 наших бійці поранено. Це сталося під Авдіївкою", - сказав Олександр Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО троє українських військових загинуло, 5 дістали поранення.
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