Бойовики обстріляли КПВВ у Станиці Луганській – Тука

Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука на своїй сторінці в Facebook.

"Гидота серед білого дня здійснила обстріл КПВВ в Станиці Луганській. Прилетіло п'ять гранат. Потім почав працювати снайпер. В той час на КПВВ працювали цивільні, які намагались відремонтувати його після тривалих обстрілів", - зазначив він.

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Тука уточнив, що постраждалих в результаті інциденту немає, будівельників евакуювали.

Нагадаємо, впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, 4 зазнали поранень.