Бойовики обстріляли КПВВ у Станиці Луганській – Тука
19:53, 21 квітня 2016Війна
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Бойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду в Станиці Луганській.
Постраждалих в результаті інциденту немає / УНІАН
Про це повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука на своїй сторінці в Facebook.
"Гидота серед білого дня здійснила обстріл КПВВ в Станиці Луганській. Прилетіло п'ять гранат. Потім почав працювати снайпер. В той час на КПВВ працювали цивільні, які намагались відремонтувати його після тривалих обстрілів", - зазначив він.
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Тука уточнив, що постраждалих в результаті інциденту немає, будівельників евакуювали.
Нагадаємо, впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, 4 зазнали поранень.
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