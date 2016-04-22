Військовий експерт розкрив плани української сторони у разі наступу бойовиків на Донбасі

Про це повідомив анонімний військовий експерт, передає "Апостроф".

Він зазначив, що українське військове командування враховує "російський фактор" і в разі втручання "відпускників" у гру вступить другий ешелон, який набагато краще підготовлений.

"Він буде завдавати ударів в обхід Донецька і Луганська, намагаючись вийти якомога ближче до державного кордону", повідомив експерт.

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Потім, за його словами, настане черга третього ешелону, який оснащений танками Т-80 і складається з добірних частин.

"Наскільки я знаю, військові фахівці "ДНР" і "ЛНР" не відкидають, що при такому варіанті розвитку подій українці зможуть досягти своїх цілей і вийти до кордону з Росією", — підсумував експерт.

Нагадаємо, 22 квітня з мінометів було завдано вогневих ударів по підрозділах Збройних сил України в районі Авдіївки, а поблизу Широкиного, крім зброї калібру 82 мм, ворог стріляв по українській стороні з протитанкових ракетних комплексів, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.