Під Широкиним бойовики обстріляли сили АТО з протитанкових ракетних комплексів

19:13, 21 квітня 2016
Війна
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Українські військові двічі відкривали вогонь у відповідь.

REUTERS

Протягом дня ситуація в зоні АТО була напруженою, підконтрольні РФ бойовики 9 разів обстріляли українські позиції. Про це прес-центр штабу АТО повідомив у Facebook.

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За інформацією штабу, з мінометів було нанесено вогневі удари по підрозділах Збройних Сил України в районі Авдіївки, а поблизу Широкиного "окрім зброї калібру 82 мм, ворог стріляв по українській стороні з протитанкових ракетних комплексів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї". 

"Також із напрямків Первомайська і Трудівського противник вів вогонь по наших опорних пунктах поблизу Мар’їнки та Золотого. З метою утримання своїх позицій сили АТО два рази відповідали на дії ворога, використовуючи гранатомети та кулемети", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдик заявив, що на Донбасі фіксується 4,7 тис. порушень режиму припинення вогню за добу.

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