Російські літаки проводили розвідку місць розташування ЗСУ в чотирьох областях
14:18, 23 квітня 2016Війна
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Російські літаки проводили розвідку місць розташування Збройних Сил України в Одеській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
Зокрема, спостерігалися прольоти Іл-20М, Су-24МР та Іл-38Н / Фото Міністерства оборони РФ
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідки, "22 квітня ц.р. спостерігались прольоти літаків-розвідників Іл-20М, Су-24МР та протичовнового літака Іл-38Н у повітряному просторі Чорного моря (вздовж південного узбережжя України), Кримського півострова, Азовського моря та Краснодарського краю".
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"За допомогою обладнання, встановленого на літаках, здійснювалась розвідка об’єктів та місць розташування Збройних Сил України в Одеській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях", - зазначається в повідомленні.
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