Російські літаки проводили розвідку місць розташування ЗСУ в чотирьох областях

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, "22 квітня ц.р. спостерігались прольоти літаків-розвідників Іл-20М, Су-24МР та протичовнового літака Іл-38Н у повітряному просторі Чорного моря (вздовж південного узбережжя України), Кримського півострова, Азовського моря та Краснодарського краю".

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"За допомогою обладнання, встановленого на літаках, здійснювалась розвідка об’єктів та місць розташування Збройних Сил України в Одеській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях", - зазначається в повідомленні.